Vecinos del barrio San Miguel de CDE ganaron el concurso Brilla mi ciudad

CIUDAD DEL ESTE

No es ningún secreto que Ciudad del Este viene sufriendo una aguda crisis económica, que arrastra desde mediados del 2014, con una drástica caída en el volumen de venta del sector comercial, pero, pese a ello, el concurso navideño Brilla mi ciudad en los barrios concluyó con éxito.

Movilizó a 11 comisiones vecinales que se esmeraron, con mucha creatividad, para generar un ambiente festivo en esta época del año en el marco de una sana competencia impulsada por la Comuna local y la Fundación Paraguay, que instaló la iniciativa hace nueve años en la región del Alto Paraná.

En una gran gala de premiación, realizada en el Salón Auditorio de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, se llevó a cabo el cierre del concurso declarado de interés municipal. Se pasó un material audiovisual con la presentación de los 11 barrios participantes, para luego dar a conocer a la gran ganadora del concurso, que fue la comisión Vecindad de San Miguel, del barrio San Miguel, que se alzó con el primer premio de G. 70 millones.

En tanto la comisión Asentamiento Pueblo Unido, del kilómetro 12 Acaray, quedó en el segundo lugar y se llevó el premio de G. 50 millones. Mientras que la comisión vecinal Juan Pablo II, del barrio San Isidro, del kilómetro 6 y medio, se ubicó en el tercer puesto y ganó la suma de G. 30 millones. Todos los premios deberán ser destinados a obras a ser elegidas por los ganadores y que serán ejecutadas por la Comuna local.

CREATIVIDAD. Asimismo se dio mención especial y agradecimiento a cada uno de los barrios que se esforzaron en la decoración de las iglesias, parques, plazas, fachadas de instituciones y algunas cuadras principales. "Hubo mucha creatividad para reutilizar objetos que ya eran considerados basura y montar un ambiente festivo. Además rescato algo que me llegó mucho hablando con la gente, es que me dijeron que muchos vecinos se reencontraron después de mucho tiempo a pesar de estar uno al lado del otro y eso para mí no tiene precio", indicó Ricardo Candia, presidente de Fundación Paraguay.

Los participantes del concurso coincidieron que al principio tenían como prioridad el premio, pero luego ya fue el ambiente de confraternidad.

INTEGRACIÓN. Natalia Ramírez Chan, del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este (Codeleste), organización que participó como jurado de la competencia vecinal, comentó que este tipo de concurso tiene la finalidad de estimular el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la cultura, la integración y el fortalecimiento de tradiciones, en el espíritu de las fiestas de fin de año mediante el embellecimiento de los barrios, logrando fortalecer los lazos de buena vecindad en la ciudad, señaló.