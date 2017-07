Estas cifras quedan por debajo del objetivo de llegar al 90 % de la cobertura global de inmunización, una meta que requeriría la vacunación adicional de diez millones de niños residentes en 64 países, señalaron ambas organizaciones.



En concreto, la OMS y Unicef lamentan que casi 13 millones de menores no recibieron la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), poniéndolos en grave riesgo de contraer estas enfermedades potencialmente mortales.



Además, unos 6,6 millones de recién nacidos que ya habían sido vacunados en contra de las DTP no pudieron completar las tres inyecciones necesarias en 2016 y así obtener una inmunización efectiva.



En el caso del sarampión, un 85 % de menores fueron vacunados con la primera dosis antes de su primer aniversario a través de los controles sanitarios rutinarios, mientras que los que también recibieron la segunda dosis descendieron hasta el 64 %.



Por otro lado, el tratamiento contra la rubéola se extendió en todo el mundo desde 2010, cuando su cobertura en 152 países era del 35 %, mientras que, en el año pasado, la cifra subió hasta el 47 % en los mismos estados.



La inmunización previene actualmente entre dos a tres millones de muertes cada año causadas por la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión.



"Es muy probable que estos niños que no se han sido vacunados tampoco hayan recibido otros servicios básicos de salud. Si queremos elevar el nivel de inmunización mundial, los servicios de salud deben llegar a los 'no alcanzados' hasta ahora", dijo, citado en el comunicado, el director del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS, Jean-Marie Okwo-Bele.



"Todos los contactos con el sistema de salud deben ser vistos como una oportunidad para inmunizar", dijo el experto.



Tanto la OMS como Unicef recordaron que la inmunización es una de las intervenciones de salud pública más exitosas y rentables.