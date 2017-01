Un musical y dos dramas, en puja por los Globos de Oro

La pelea está reñida en varias categorías, sobre todo en drama, aunque está prácticamente cantado que La La Land ganará como mejor musical o comedia y sus protagonistas Ryan Gosling y Emma Stone como mejores actores en ese género.

Más detalles. Los Globos de Oro, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), abren la temporada de premios que termina con el Oscar. La ceremonia se celebra este domingo en Bervely Hills, desde las 22.00 (hora paraguaya), con transmisión de TNT.

Natalie Portman parte como favorita al premio a mejor actriz dramática por su protagónico en la cinta biográfica Jackie, sobre la ex primera dama de EEUU, Jacqueline Kennedy, dirigida por el chileno Pablo Larraín, quien además está nominado por Neruda en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa.

Por esta última estatuilla también compiten las francesas Divines y Elle, la franco-iraní The Salesman y la alemana Toni Erdmann, que suena como potencial ganadora.

En el lado de la pantalla chica destaca la historia criminal The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, que participa en cinco categorías.

La serie dramática The Night Manager, que transmite el canal AMC, le sigue de cerca con cuatro, mientras que Black-ish, The Crown, The Night Of, This is US y Westworld consiguieron tres cada una. En total, HBO cuenta con 14 nominaciones.

El mexicano Diego Luna y la colombiana Sofía Vergara estarán entre las personalidades que presentarán parte de las categorías. También se verá a estrellas como Drew Barrymore, Sylvester Stallone, Nicole Kidman y Reese Witherspoon. AFP