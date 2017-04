Un concierto emotivo y entre amigos

Una impecable y emotiva velada se vivió el viernes último en el Centro Paraguayo Japonés, en el concierto intimista que el arpista paraguayo Ismael Ledesma ofreció para celebrar sus 35 años con el arte.

Ledesma, quien desarrolla una prolífera carrera en Europa, contó con la presencia estelar del guitarrista británico Richard Durrant, con quien lleva adelante varios proyectos, como una gira en junio de este año.

Con Durrant ejecutó temas como Mazurka Apassionata y Guarania para Shorenham, esta última, guarania que compuso Ledesma en colaboración con el guitarrista, dedicada a la ciudad del británico, a quien elogió durante la presentación. “Estoy honrado de tocar con él”, dijo. A su turno, Durrant interpretó Wilbury Summer, y Apretón de manos (tema dedicado a A. Barrios).

“Estoy feliz. Hace años represento a mi país por el mundo entero, vine a celebrar aquí estos 35 años... Aunque el teatro no está lleno, seguramente por los últimos acontecimientos, estoy agradecido con esta inmensa minoría”, dijo Ledesma en un momento del show.

Luego, junto a su colega invitado, Marcelo Rojas, interpretó Pájaro campana, y aclaró que sigue tocando música paraguaya. “No se preocupen, en todos mis espectáculos toco música paraguaya, y en especial esta”, dijo. A su vez, Rojas ejecutó Just The Way You Are, de Billy Joel.

También manifestó su aprecio hacia el pianista Carlos Centurión. “Hace parte de mi vida, me apoya desde hace muchísimos años. Lo considero un genio”, refirió Ledesma, que interpretó Esperando el sol y luego Centurión hizo lo propio con Patiño rape. Otra invitada fue la arpista Fernanda Peralta, a quien conoció en México. Sonaron entonces las obras Amazonas y Cahamalondo. Para el final, todos los invitados, junto al anfitrión, subieron al escenario y ejecutaron el tema Yacaré, y tras varios pedidos de bis, Ledesma cerró el show con una impecable versión de su clásico La balada del indio, con Durrant en la guitarra.