U2 anuncia gira por Norteamérica y Europa por 30 años de The Joshua Tree

La banda de rock irlandesa U2 anunció en la víspera que celebrará el trigésimo aniversario de su exitoso álbum The Joshua Tree, interpretándolo por completo en vivo en una gira por Europa y América del Norte.

El disco, editado en 1987, vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y lideró las listas de éxitos con sencillos como With or without you, Where the streets have no name y I still haven't found what I'm looking for.