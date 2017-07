Embed

El cálculo, elaborado por la BBC, destaca que el video de Psy, Gangnam Style, se mantuvo en la cima por cinco largos años, pero como todo lo que sube baja, fue destronado por la canción utilizada en la película Rápidos y Furiosos 7 (Fast & Furious 7), otra manera de destacar el récord del tema de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Sumando los minutos utilizados para ver el video de See You Again, se llega a 21.759 años. La canción fue dedicada en memoria al actor Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico durante el rodaje de la séptima entrega.