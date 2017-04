Transitadas vías que unen a Central con Asunción están llenas de baches

César Ruiz Díaz, presidente de la Cetrapam, precisó ante consulta de ÚH, que vías muy utilizadas por varias empresas de transporte público están en malas condiciones, que producen averías o cambios de accesorios de los colectivos antes del tiempo previsto.

Indicó que desde ese sector empresarial no realizan los reclamos ante las autoridades municipales porque consideran que cada institución debe cumplir con las funciones que le competen, desarrollar el rol que tienen. “Una de las atribuciones de las municipalidades es arreglar las calles y lo que correspondería es que las autoridades locales se den cuenta del mal estado de las calles por donde transitan líneas de transporte público”, apuntó Ruiz Díaz.

El representante empresarial indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también está descuidando el mantenimiento de vías por donde circulan unidades de transporte público, además de los vehículos particulares. Citó el caso de la ruta 2, en la jurisdicción de San Lorenzo y Fernando de la Mora, que dejó de tener un mantenimiento desde meses atrás, cuando se iniciaron las obras para el Metrobús, acotó.

“Bajo el pretexto de que se iniciaron las obras del Metrobús ya no arreglan la ruta 2, hay baches, deterioros, en varios sectores, que nos reportan las empresas que circulan por esa vía. Y uno ve que la obra actual es para colocar los cables en forma subterránea, no hay nada aún de construir la nueva calzada, y pese a ello ya no atienden para reponer el pavimento dañado de la ruta”, apuntó Ruiz Díaz.

Consultado sobre otros itinerarios de colectivos con calzadas destruidas, citó la Avda. Artigas de Asunción, y la Avda. Mariscal López, desde Curva de la Muerte hasta San Lorenzo, donde aún no cerraron el pavimento tras colocar cañerías para el alcantarillado sanitario, situación que también se ve en la ruta 2, en Fernando de la Mora.