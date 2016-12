Trabajadores protestan contra la gestión del Defensor del Pueblo del Perú

Lima, 21 dic (EFE).- Un grupo de comisionados y trabajadores administrativos de la Defensoría del Pueblo del Perú realizó hoy un plantón en protesta contra la gestión del defensor peruano, Walter Gutiérrez, al que acusan de implementar una reducción de personal sin un diálogo previo.

Los trabajadores se manifestaron a las afueras de la sede de la Defensoría en el centro histórico de Lima con carteles que decían: "Defensor, dé la cara o dé un paso al costado", "La Defensoría del Pueblo no es un botín", "No más mentiras" o "No destruyan 20 años de prestigio".