Trabajador se encadena para exigir pago tras ser despedido

CIUDAD DEL ESTE

El señor Ricardo Barrios ayer se encadenó frente a la empresa de seguridad GPS en el kilómetro 9 Acaray de Ciudad del Este. El trabajador dijo que tomó esta determinación ya que lo habían despedido injustamente y no le pagaron la deuda que reclama, que es de G. 4 millones de guaraníes. El hombre inclusive llegó a denunciar a los directivos de la empresa en el Ministerio de Trabajo y ayer debían llegar a un acuerdo, pero los denunciados no se presentaron a la audiencia. "Tomé la determinación de encadenarme porque no me pagan lo que me corresponde, no es mucho para ellos, pero para mí sí ya es buena plata. Si no me hacen caso, porque hasta ahora nadie se acercó junto a mí, y si consigo para mi pasaje, voy a encadenarme frente a Agrofértil de Liberación, en San Pedro, donde estuve trabajando", afirmó el señor.

El hombre dijo que lo despidieron injustificadamente y que trabajó en la empresa por un periodo de 10 meses.

Don Ricardo se puso frente al portón de la empresa, situada a 4 cuadras de la ruta internacional, con el uniforme que usaba durante sus labores. Al lado de él tenía una mochila con sus pertenencias listas para regresar a Liberación, de donde es oriundo.

denuncias. Son casi 2.000 denuncias que recibió el Ministerio de Trabajo en Ciudad del Este, en lo que va del 2016, de parte de trabajadores que vieron avasallados sus derechos.

La gran mayoría recurrió a la dependencia estatal por despidos injustificados.

En este tipo de casos, al trabajador le corresponden 15 jornales diarios por cada año de servicio.