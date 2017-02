"La intención de los dos Gobiernos es que se complete el libre comercio de todos los productos en el Mercosur. Los dos Gobiernos consideran que sería mejor para todos que se cumpla cuanto antes la eliminación de todas las barreras que aún existen", afirmó en rueda de prensa el subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña, Paulo Estivallet de Mesquita.



De acuerdo con el diplomático, los presidentes de los dos mayores países del Mercosur aprovecharán la cita del martes para impulsar negociaciones que permitan finalmente convertir en una verdadera zona de libre comercio al bloque, del que también forman parte Paraguay y Uruguay, y del que Venezuela está suspendido.



"En la medida de lo posible se trabajará para que durante la presidencia argentina del Mercosur, en el primer semestre de este año, y durante la presidencia brasileña, en el segundo semestre, podamos avanzar lo máximo posible en eliminación de barreras comerciales entre los países", afirmó.



Pese a que fue constituido en 1991 como una unión aduanera, en el Mercosur aún hay restricciones para el libre comercio de productos como automóviles y azúcar, entre otros.



"No puedo anticipar resultados, pero se espera que los dos presidentes den indicaciones a sus ministros y anuncien el inicio de negociaciones para eliminar las barreras", afirmó Estivallet de Mesquita, quien divulgó detalles sobre la visita oficial que Macri realizará a Brasil el próximo martes.



Según el funcionario, para los actuales gobiernos de Brasil y Argentina ningún producto puede ser exceptuado del libre comercio.



"No hay ningún tema fuera de la mesa de negociaciones. Productos como automóviles y azúcar han sido objeto de conversaciones en las últimas semanas, en una dinámica de negociación mejor que en el pasado. Antes eso no se discutía", aseguró.



El diplomático admitió que es difícil fijar un plazo para que el Mercosur finalmente pueda ser llamado como una zona total de libre comercio, pero que ambos presidentes desean que ese objetivo sea alcanzado lo más rápido posible.



"La expectativa es que los presidentes instruyan a los ministros para que definan metas intermediarias y plazos", dijo.



Agregó que tanto Temer como Macri también han manifestado su intención de que el Mercosur negocie más acuerdos de libre comercio, "y más significativos", con otros bloques y países.



"Además del acuerdo con la Unión Europea (UE), hay una agenda de negociaciones que involucra a países como Japón, Corea y Canadá, así como la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), que es un bloque relevante para el comercio internacional y que incluye a Suiza, Finlandia y Noruega", aseguró.



En su opinión, el impulso presidencial para estas negociaciones puede facilitarles y darles más dinamismo. "Los dos presidentes no solo anuncian su intención, sino que también instruyen a sus ministros a intensificar las negociaciones para concluirlas en el menor plazo posible", dijo.



Sobre las negociaciones con la UE, que fueron retomadas tras un largo estancamiento, afirmó que en el Mercosur hay una intención declarada de finalizarlas, pero que aún se necesita que la UE demuestre voluntad y que dé pasos para avanzar.



Estivallet de Mesquita dijo que la previsión es que Macri llegue a Brasilia hacia las 9.00 hora local (11.00 GMT) del martes para un encuentro bilateral con Temer, que después será ampliado a varios ministros y que concluirá con una declaración a la prensa.



El jefe de Estado argentino será homenajeado con un almuerzo en la sede de la cancillería brasileña y en la tarde, por tratarse de una visita de Estado, se reunirá protocolariamente con los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.



Macri llegará a Brasil acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Producción e Industria, así como por los gobernadores de las provincias de Misiones y Corrientes, y por el diputado que preside el grupo en el Parlamento argentino responsable por las relaciones con Brasil.



"Se trata de una visita que tiene mucha simbología y que se produce en un momento en que hay una coincidencia de percepciones en los dos países sobre la forma como se organiza la economía y las reformas necesarias para impulsar el crecimiento", dijo.