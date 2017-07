Tarragó dice que el vicepresidente puede “bajar” candidatura

La diputada colorada disidente Cynthia Tarragó manifestó que el vicepresidente Juan Afara siempre señaló públicamente que no tenía problemas en ceder a favor de una candidatura del líder disidente, Mario Abdo Benítez.

“El vicepresidente es una persona que realmente ama al partido. No tendría problemas en bajar su candidatura a la presidencia e ir al Senado, al menos si realmente se encuentran dadas las condiciones. No creo que haya problemas de trabajar todos juntos. Yo creo que no es una cuestión de protagonismo, sino que gane el Partido Colorado”, apuntó la diputada a la 1020 AM.