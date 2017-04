Summers revive mañana a The Police

Las entradas están en venta en Ticketea a G. 150.000 y las puertas del local abren a las 18.00. Se propone una fiesta de temática retro que inicia con un after office, animado por el locutor radial Jorge Ratti, quien conducirá también su programa Ataque 105, de 18.00 a 20.00, en vivo.

El músico anfitrión entrará en escena a las 22.00 y revivirá los grandes éxitos de la agrupación que formara con Sting y Stewart Copeland entre 1977 y 1986.

El show durará una hora y media para luego dar paso a una fiesta con temática retro de los ochenta, que se extenderá hasta después de la medianoche, con la animación del dj Marcelo Leith, según informaron los organizadores.

DETALLES. El legendario ex The Police estará acompañado de otros grandes artistas como Joao Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista de Barão Vermelho, dos exponentes de la música brasileña.

Entre las canciones del repertorio del guitarrista inglés figuran Message in a bottle, Every breath you take, So lonely, Walking on the moon, y otras más.

Esta gira coincide con la cuarta década de la formación de The Police y el tour incluye ciudades de Brasil. No es la primera vez que Summers pisa Paraguay, pues ya lo hizo en 2004, siguiendo los pasos de Mangoré y por invitación de Berta Rojas, tres veces nominada al Grammy Latino.

En esa oportunidad interpretó un par de canciones en el Centro Paraguayo Japonés, aunque esta será la primera vez que ofrecerá un concierto único de rock, al más puro estilo The Police.

Durante su carrera, el grupo británico The Police vendió más de 100 millones de copias y se alzó con varios premios Grammy.

Junto a The Police, Summers lanzó cinco álbumes, tales como Outlandos D'Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the machine (1981) y Synchronicity (1983).

Con este último disco, Summers y The Police fueron a un tour mundial que les permitió tocar en el Shea Stadium, el estadio ubicado en el populoso barrio de Queens de Nueva York (EEUU), ante más de 70.000 personas.

Luego, en 1984, la mítica banda roquera se separó, por lo cual Summers inició proyectos personales, colaborando luego con bandas de jazz y rock progresivo. A lo largo de su carrera musical, Andy lanzó varios discos solistas y en colaboración con otros músicos, además de alzarse con distinciones, como el Premio Grammy, el Hall de la Fama de la revista Guitar Player, entre otros.

en paraguay. Para el show de mañana, en Ciudad del Este, se estima la presencia de más de 3.000 personas dentro de un espacio climatizado, con diferentes opciones gastronómicas, según adelantó Iván Orrego, dueño de la productora Central Prog, organizadora del espectáculo.

"Queremos brindar una experiencia diferenciada a la gente, con una temática única, para un público que gusta de la música retro de los ochenta", señaló el productor.

También anunció que habrá pista de baile y sorteos entre los participantes. "El espacio se transformará en una gran discoteca que revive décadas pasadas y pasar un buen momento", añadió el organizador del show.