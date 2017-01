Sting presentará nuevo disco con sonido rock-pop en México

Sting presentará en México Sting 57th & 9th, su duodécimo álbum y su primer proyecto rock-pop en más de una década, en conciertos en Monterrey, Guadalajara y en la capital del país, informaron hoy los organizadores.

El ex bajista de The Police, banda que creó canciones como Roxanne o Every breath you take, tocará en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el próximo 17 de mayo; en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 20 de mayo y en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 21 de mayo, señaló la firma Ocesa en un comunicado.