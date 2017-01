Sin los cepos el microcentro de CDE sería un caos, afirman en la Comuna

CIUDAD DEL ESTE

La intendencia municipal de Ciudad del Este considera imposible ordenar el microcentro comercial sin la aplicación de los cepos a vehículos que aparcan en lugares prohibidos, por lo que justifica el veto de las dos propuestas surgidas (entre el 2015 y el 2016) desde de la Junta Municipal para suspender su aplicación.

En la Comuna se informó que con el cambio en la dirección de Tránsito, tras la salida de Carlos Florenciañez, y la asunción del cargo de director del comisario retirado Silverio Méndez, se inició un trabajo de concienciación en la zona céntrica.

Se mencionó que se ha recorrido el microcentro pegando calcomanías en los autos estacionados en lugares prohibidos, buscando la concienciación de los conductores, aún así, una vez que en el mes de enero se iniciaron los controles, se pudo dar con una gran cantidad de infracciones, aseguran.

Consideran que es imposible dejar de utilizar los cepos y aseguran que sin ellos sería imposible el control del estacionamiento en zonas prohibidas. En la Comuna refieren que la utilización de grúas como única manera de retirar o retener vehículos que incumplan la normativa es imposible.

"No tendríamos condiciones físicas de entrar en forma permanente en el centro, por el poco espacio, y terminaríamos causando más trabas al tránsito. No vamos a poder cumplir, imagínense entrar para retirar 10 vehículos que estén en zona prohibida, no nos daría el tiempo y se generaría un caos mayor", explicó el comisario (SR) Silverio Méndez, director de Tránsito.

PROBLEMA. Desde la Municipalidad también aducen que el aumento del parque automotor dificulta sobremanera la ubicación de sitios nuevos de estacionamiento. En ese sentido, la arquitecta Raquel Reinoso, del Departamento de Obras, indicó que la mayoría de los edificios más antiguos no tienen estacionamientos. Si bien la ordenanza exige que las construcciones de gran porte cuente con su propio estacionamiento, la realidad es diferente, "tendríamos que demoler más de la mitad del microcentro si hiciéramos ese control con los edificios más antiguos".

No obstante, afirmó que los nuevos centros comerciales, hoteles y otras construcciones más recientes poseen estacionamientos.

Asimismo, en el microcentro funcionan varios estacionamientos privados. El problema principal se produce en las principales avenidas, donde además de las paradas de taxi, mototaxis y alternativos, también se suman los trabajadores del centro que ocupan varios sitios habilitados para el estacionamiento.