Sicarios matan en Asunción a un brasileño que visitó a Jarvis Pavão

El mortal atentado tuvo un claro tinte de ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, según los investigadores. Al respecto, fuentes consultadas por ÚH señalaron que el crimen fue perpetrado por el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

Pablo Jacques (41) y Milena Suares Bandeira (26), con quien tenía una relación amorosa, fueron las víctimas fatales y recibieron más de 20 impactos de bala cada uno. Mientras que Mirellis Suares (21) salió ilesa del atentado. Todos brasileños.

Anoche, Telefuturo informó que Jacques a las 12.40 fue a visitar a Jarvis Chiménes Pavão en la Agrupación Especializada, pero como no era día de visita no pudo ingresar.

Sí pudo entrar junto a él, el pasado 25 de diciembre. Se presume que las jóvenes también fueron hasta la Agrupación ayer.

Cuando ocurrió el atentado, las víctimas tenían como destino el hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, donde se hospedaban

La pareja fue ultimada sobre Capitán Cantalupi y Dionisio Jara, del barrio Republicano de Asunción, cuando una Toyota Hilux, conducida por Jacques quien iba acompañado de las hermanas Suares, fue interceptada por otra, Chevrolet, de color negro, de cuyo interior comenzaron a disparar por alrededor de dos cuadras.

profesionales. La camioneta guiada por Jacques intentó huir, pero el conductor perdió el control, alcanzado por las balas, y fue a chocar por la muralla de una vivienda. Allí, según testigos, bajaron dos hombres que tenían la cara cubierta con media fina de mujer, volvieron a disparar a quemarropa contra el conductor y su acompañante. No así contra la mujer que viajaba en el asiento trasero.

Los hombres luego huyeron, abandonaron el vehículo y fueron rescatados por una camioneta Toyota.

Sicarios del PCC habrían llegado a Asunción para efectuar el golpe, según fuentes de la investigación que recibieron este dato de la Policía Federal Brasileña. Utilizaron pistolas 9 milímetros y armas largas.

Pablo Jacques era muy cercano desde hace muchos años a Jarvis Chiménes, requerido por la Justicia brasileña por narcotráfico. "Se criaron juntos, tienen cinco años de diferencia de edad, eran del mismo barrio. Cuando Pablo vino a Asunción, contactó conmigo para ir a visitar a Jarvis", confirmó la abogada de Pavão, Laura Casuso.

Casuso se mostró sorprendida por cómo ocurrió. "No puedo entender lo que pasó. Quien haya hecho, no sabe lo que es Asunción, llena de cámaras. Acá no es como la frontera; acá la gente no es ciega, sorda y muda. Muy osado el que hizo esto", añadió.