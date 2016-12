Si no hay reelección, Mario escucharía ofertas para 2018

La citada encuestadora realizó un sondeo que dejó al senador del Frente Guasu Fernando Lugo (31.9%) como el candidato preferido para la primera magistratura en las próximas elecciones. Esto, a pesar de no estar habilitado constitucionalmente.

Como segunda opción, los preguntados mencionaron el nombre de Ferreiro con un 10.5% y en tercer lugar al presidente Horacio Cartes (7.5%), quien tampoco está habilitado constitucionalmente para postularse.

“Entiendo lo que la gente piensa. Siento el afecto, cariño y esperanza de la gente”, dijo Ferreiro a ÚH.

Manifestó que él y su equipo ya han realizado campañas electorales en el 2013 y también en el 2015 donde ganaron la intendencia a la ANR, por lo que saben cómo se trabaja.

“La gente te menciona en las encuestas, pero a partir de ahí no hay nada formal. No hago campaña, nunca más lo hice luego del 2015. Los colegas de otros municipios me invitan a ir de visita a sus ciudades y no voy, porque trato de concentrarme en Asunción (...). Siempre dije que para mí lo ideal es el 2023”, apuntó.

inviable. Ferreiro explicó que de salir la reelección presidencial, es inviable su candidatura porque considera que eso dividiría a la oposición.

“Podemos ver ser parte de alguna lista tal vez, pero como candidato presidencial, no”, sentenció.

El jefe comunal mencionó que el escenario político está muy confuso, aún por lo que hay que esperar.

Recordó que hoy por hoy, Lugo, Cartes, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos y demás ex mandatarios, no pueden candidatarse a la presidencia.

Reforma. Ferreiro declaró estar a favor de la reforma constitucional para lograr la figura de la reelección.

“No estoy de acuerdo con la enmienda para que tengamos reelección, pero sí estoy de acuerdo en que hablemos de incorporar esa figura a la Constitución vía reforma, porque ya muchos años que la discutimos y es un tema a tratar”, refirió.

Indicó que su grupo político lo ve como un potencial candidato a presidente y de subir los números, en cuanto al apoyo popular, “será imposible no escuchar las voces”.