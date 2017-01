Señalan que el TSJE no puede avalar violación de la Constitución Nacional

El abogado constitucionalista Jorge Seall sostuvo que la máxima instancia electoral no debería dar trámite al pedido de la ANR de enmienda pro reelección porque avalaría una violación constitucional.

Esta mañana los colorados presentan al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las más de 340 mil firmas que juntaron pidiendo la enmienda constitucional para introducir la reelección presidencial en la Carta Magna. Pero en la opinión del abogado constitucionalista Jorge Seall, el ente no debería recibir la solicitud porque estaría avalando una violación constitucional, ya que la enmienda no es la vía para la reelección, sino la reforma, además que no puede tratarse el tema hasta fines de agosto por ya haberse rechazado el año pasado.