Se disfrazó de policía, posó con una trans y lo detuvieron

Un hombre se disfrazó de policía en Alto Paraná y decidió sacarse una foto con una conocida mujer trans. El uniforme no era oficial, excepto la insignia de la Policía Nacional. Lo detuvieron este martes luego de que una foto del hecho se compartiera masivamente en redes sociales.

La detención fue concretada por el hecho de usurpación de funciones. Las fuerzas policiales aclararon que el ciudadano no tienen ningún vínculo con la Policía y que el uniforme, igualmente, no es el oficial.



Sin embargo, no pudieron explicar cómo las insignias oficiales de la institución, pegadas a la prenda de vestir, llegaron a manos de Gustavo. Además, en poder del hombre encontraron varios cartuchos de arma de fuego.



La información fue confirmada por el comisario principal Ramón Morales, informó Édgar Medina, periodista del diario Última Hora, quien señaló además que la mujer trans es conocida en la zona. Fue identificada como Franchesca Galatti.



La imagen recorrió las redes sociales, logrando viralizarse completamente, generando a su vez malestar e indignación en varios ciudadanos y risas en otros.