Primero se reportaron dos delfines "y se les ayudó a regresar al mar, pero después recibimos otra llamada de dos delfines más en la playa de otro hotel", explicó.



Al aumentar el número de delfines que se acercaban a la costa, se tuvieron que pedir más refuerzos para llevarlos mar adentro, comentó.



"Fue un grupo de entre 15 y 20, pero ya todos fueron rescatados", apuntó García Miranda, quien detalló que uno de los delfines no se podía recuperar, por lo que "lo llevaron más adentro" y "lo estuvieron cuidando hasta que quedó seguro".



En la operación participaron miembros de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de Protección Civil, Seguridad Pública, Gendarmería, bomberos y expertos de empresas privadas que ofrecen nado con delfines y voluntarios de hoteles.



De acuerdo con el cuerpo de bomberos, minutos después del primer avistamiento se reportaron seis delfines más en la playa del hotel Beach Palace y con el paso de las horas la zona donde varaban se extendió a una amplia franja.



La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso en marcha un operativo de patrullaje y vigilancia ante la posibilidad de que los delfines regresen, señaló García Miranda.



Bomberos que participaron en las labores de rescate comentaron que el operativo duró más de cuatro horas debido a que muchos de los delfines que llevaban al mar eran arrastrados nuevamente por el oleaje hacia la playa.



"Fueron entre 15 y 20 delfines, no tenemos el dato exacto, iban y venían a la orilla, los metíamos al mar de nuevo, fue todo lo que hicimos en la mañana, no falleció ninguno", contó uno de ellos.