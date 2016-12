A principios de 2014, el agente Ahmet Sahbaz fue sentenciado a cadena perpetua al haber sido encontrado culpable de la muerte de Ethem Sarisuluk, uno de los cientos de miles de turcos que participaron en las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2013.



Esa condena fue rechazada por el Tribunal Supremo y rebajada a siete años y nueves meses de prisión.



En una nueva modificación, un tribunal condenó hoy al agente a un año y cuatro meses por "provocar la muerte excediéndose el límite de la legítima defensa", pero conmutando la pena por una multa de 10.100 liras, unos 2.800 euros.



La acusación particular denunció esta sanción como una vergüenza y recordó que hay multas de tráfico mucho más elevadas.



El agente acusado aseguró durante el proceso que no tuvo intención de disparar a Sarisuluk, que estaba siendo apedreado y que disparó al aire.



Afirmó que la muerte de Sarisuluk fue un accidente provocado por las piedras que lanzaban los manifestantes.



El tribunal asumió como válida esa línea de defensa y argumentó que el caso ha sido estudiado al detalle y que no hay más elementos a tener en cuenta.



Unos tres millones de turcos participaron en el verano de 2013 en las protestas iniciadas como reacción a un proyecto urbanístico que suponía la desaparición del parque Gezi de Estambul y que se transformaron en una denuncia contra el creciente autoritarismo del Gobierno turco.



Diez personas murieron durante las protestas y unas 8.000 resultaron heridas.