WASHINGTON - EEUU

Los ministros de Justicia de 16 estados federados, que representan cerca de un tercio de la población estadounidense, condenaron ayer el decreto antiinmigrante del presidente Donald Trump y prometieron "combatirlo con todos los medios a su disposición".

"Condenamos el decreto del presidente Trump, que es contrario a la Constitución, a los valores de Estados Unidos e ilegal, y vamos a trabajar juntos para asegurar que el Gobierno federal obedezca la Constitución, respete nuestra historia de nación fundada sobre la inmigración y que no señala a una persona solamente por su nacionalidad o su fe", afirmaron en un comunicado los ministros, todos demócratas.

Recordando que varios jueces ya bloquearon una parte del decreto, los 16 ministros de Justicia prometen hacer todo "para preservar nuestra seguridad nacional y nuestros valores fundamentales".

Los ministros se dicen convencidos de que el decreto será anulado por la Justicia y prometen velar porque "la menor gente posible sufra la caótica situación que este provocó".

Además de la ministra de Illinois, quien tomó la iniciativa de esta declaración, firmaron sus pares de California, Connecticut, el distrito de Columbia (la capital), Hawai, Iowa, Maine, Maryland, Massachussetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Vermont, Virginia y Washington.

no afecta. Reince Preibus, jefe de gabinete de Trump, afirmó que el veto temporal a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana no afectará a quienes poseen la tarjeta de residente permanente (green card), si bien tendrán que someterse a un mayor escrutinio. En declaraciones al programa Meet the Press, de la cadena NBC, Priebus señaló que la medida "no incluye a poseedores de una green card", que tienen el derecho a trabajar en EEUU y posteriormente a la ciudadanía, y no se les negará el regreso a EEUU. Sin embargo, el jefe de Gabinete matizó que el veto tendrá un impacto en los residentes si van y vienen a esos países, pues estarán sujetos a un mayor escrutinio. Preguntado sobre si los ciudadanos estadounidenses también pueden sufrir el impacto de ese bloqueo, Priebus respondió que dependerá de la autoridad discrecional del funcionario de aduanas de turno.

puerto rico rechaza. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, expresó ayer su rechazo al veto temporal a la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana decretada por el presidente estadounidense. "Considero que la implantación inicial de esta orden no se ha realizado de una manera efectiva y ordenada. Cientos de personas a las cuales ya se les había otorgado una visa de entrada y estaban en ruta o habían aterrizado en EEUU quedaron varadas en diferentes aeropuertos del país. Esto es sumamente injusto", dijo Rosselló. Trump causó una enorme polémica y confusión, dentro y fuera de Estados Unidos, con la orden ejecutiva que firmó el viernes para luchar contra el terrorismo yihadista.

"La lucha contra el terrorismo, el radicalismo y la protección que todos queremos para los ciudadanos de Estados Unidos se puede lograr sin menoscabar los derechos humanos", aseguró Rosselló.