Preocupan casos sospechosos de dengue en la Perla del Sur

La aparición de casos sospechosos de dengue que han reaccionado positivo al test rápido, más el elevado índice de criaderos comienzan a encender las alarmas en la ciudad, a pesar de las varias ofensivas con mingas que han sido realizadas en la última parte del presente año.

Suman cinco los casos de dengue confirmados por test rápido en Encarnación hasta el momento, dos de ellos se encuentran internados en el IPS. El doctor Miguel Ruiz, jefe de Epidemiología de la Séptima Región Sanitaria, hizo referencia que aguardan el resultado de parte del laboratorio central para confirmar o no si se trata de casos positivos. Ruiz significó que no siempre los casos que dan positivo al test rápido luego, tras las pruebas de laboratorio, son confirmados como positivos. En este caso los tres se concentran en el barrio Inmaculada Concepción.

Senepa ya ha realizado el bloqueo sanitario del lugar, mientras que los pacientes se encuentran en reposo cumpliendo todos los pasos de aislamiento del mismo para evitar su posible propagación si fuese positivo. Otros dos casos sospechosos se sumaron ayer en horas de la mañana con pacientes oriundos de Edelira y San Pedro del Paraná. Mientras tanto, los parámetros internacionales por entes relacionados a la salud permiten cierta densidad de criaderos de mosquitos que fueron superados.

“La ciudadanía no reacciona y no limpia sus propiedades, en esta época del año se adquieren nuevos elementos y muchas veces los viejos no son arrojados en la basura, y se transforman en potenciales criaderos”, afirmó Ruiz.

CASO MORTAL. El año pasado, en el mes de febrero y ante el reporte de cerca de 2.000 notificaciones, autoridades sanitarias nacionales declaraban epidemia de dengue en Encarnación. El caso de una niña de tan solo 15 años fue el primer caso mortal.