Posible huelga general de periodistas, adelantan en manifestación del SPP

"Vamos a construir una gran huelga del sector si es que no responden a nuestros reclamos y si de manera inmediata no empiezan a trabajar por el contrato colectivo y por un reajuste salarial no menor al 30%", expresó.

Santiago Ortiz y Jorge Zárate del SPP, Julio López de la CCT y delegados sindicales se reunieron con Autoridades del Ministerio de Trabajo luego de la manifestación para plantear la reunión con el sector patronal.

En la manifestación, los periodistas alegaron que desde hace un año esperan una mesa tripartita entre empresarios, funcionarios y miembros del Ministerio de Trabajo para ajustar detalles pendientes en el cobro del salario y el tipo de contrato de los periodistas para con los medios.

El Día del Periodista se celebra cada 26 de abril y este año el Sindicato decidió festejarlo con una manifestación pacífica, exigiendo mejoras en la labor diaria, salario y respeto.