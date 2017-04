Se abrió un breve debate libre, en el que Eduardo Petta, vicepresidente primero del Senado, mencionó artículos constitucionales y del reglamento interno en los que se establecen medidas para los casos de ausencias.

El propio titular del Congreso, Roberto Acevedo, y la senadora Desirée Masi también coincidieron con las críticas hacia los cartistas, luguistas, oviedistas y llanistas.

Al mediodía se informó sobre la decisión de remitir vía nota a los 26 senadores pro enmienda la obligación de asistir a las sesiones, recordándoles que pueden tener descuentos en sus salarios y hasta ser reemplazados por sus respectivos suplentes bajo la figura de "abandono del cargo".

En el artículo 30 del reglamento interno se establece que los senadores están obligados a asistir a todas las sesiones y reuniones de las comisiones que formen parte.

Esto fue lo que argumentó Petta, y también figura en la misiva que será remitida a los 26 senadores pro enmienda.

"El artículo 90 establece que la ausencia reiterada e injustificada a las sesiones de la Cámara será sancionada con suspensión de hasta dos meses, sin goce de la dieta; pero si la inasistencia continuara después de este término, sin causa justificada, se entenderá que el ausente ha hecho abandono del cargo", indica la nota.

Se hizo referencia al artículo 188 de la Constitución Nacional, que expresa que "ninguna de las Cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca cada Cámara".

"En atención a la reiterada ausencia, e invocando el mandato constitucional que nos confiere la segunda parte del artículo 188 de la Constitución Nacional, le compelimos a cumplir con su obligación de asistir a las sesiones convocadas por el presidente de la Cámara de Senadores, bajo advertencia que se solicitarán y aplicarán las consecuencias previstas en la Carta Magna y el Reglamento", se concluye en la nota.

una burla. Acevedo consideró una burla para la ciudadanía que los 26 senadores no se presenten a las sesiones, cuando que la ciudadanía les está pagando sus salarios.

El sueldo promedio de un senador es alrededor de G. 30 millones mensuales sin incluir otros beneficios, entre ellos cupos para combustible.

"No se justifica. No es posible que 25 senadores aleguen motivos personales para no venir a trabajar. Están siendo pagados por el pueblo. Es una burla al pueblo", cuestionó el titular del Senado.

"Todo está previsto también en nuestras leyes, inclusive estas faltas que considero sin justificativo y que son motivos de sanción", advirtió Acevedo.

La Cifra

30 millones de guaraníes mensuales reciben en promedio los senadores, sin incluir otros beneficios como combustible.

Quiero saber si la gente común y corriente no va a trabajar... ¿qué le va a pasar? Están usando plata pública.

Desirée Masi, senadora.

El presidente de la República, Horacio Cartes, ha logrado que el último bastión de la democracia deje de funcionar.

Eduardo Petta, senador.





Alegaron motivos particulares

En su mayoría, los senadores pro enmienda justificaron nuevamente su ausencia alegando "motivos particulares", lo cual no convenció a sus colegas.

La cartista Lilian Samaniego argumentó en su nota "falta de garantías", y que por eso supuestamente no asistió.

La opositora Desirée Masi cuestionó duramente las notas presentadas, y sugirió al titular del Congreso, Roberto Acevedo, que ni siquiera debía dar entrada a ellas. "Son notas improcedentes, mentirosas, engañosas. Tienen que ser devueltas", dijo. Trató de planilleros a cartistas, llanistas, luguistas y oviedistas que por cuarta sesión consecutiva no se presentaron.

Espera que los mismos también hagan notas en las que digan que no van a recibir sus respectivos salarios. "Están produciendo documento falso, porque están planilleando", tiroteó la legisladora a sus pares.