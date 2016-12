Según el diario "Die Welt", que se remite a fuentes de la investigación, la Policía sabe ya que el detenido no es la persona que conducía el camión que invadió el mercadillo y cree que el autor del ataque puede estar armado y en libertad.



A través de su cuenta en Twitter, la policía de Berlín ratificó hoy que el detenido niega las acusaciones, explicó que por ello se encuentra "especialmente alerta" y pidió a los ciudadanos que también lo estén.



"Si ven algo sospechoso no actúen por cuenta propia por su seguridad; para eso estamos nosotros", manifestaron las fuerzas de seguridad, que difundieron un número de teléfono (03054024111) para los ciudadanos que puedan aportar indicios.



La policía federal, que se ha hecho cargo de las investigaciones, pidió también a los berlineses que sean prudentes y sigan las recomendaciones de las fuerzas de seguridad de la capital.



En una comparecencia ante los medios, Kandt señaló que "no es seguro que el detenido fuera el conductor del camión" y se limitó a constatar que se están analizando los rastros de ADN hallados en el camión que irrumpió en la zona peatonal con los del sospechoso.



El propio ministro del Interior, Thomas de Maizière, había confirmado poco antes que el detenido en relación con el caso es un refugiado nacido en Pakistán, de 23 años y llegado a Alemania en 2015, que niega toda implicación en el caso.



El hombre fue detenido poco después del ataque, del que, según el ministro "no hay duda ya que se trató de un atentado", y que ocurrió al invadir un camión de matrícula polaca un mercadillo navideño de la capital alemana.



La detención se produjo después de que un ciudadano siguiera al sospechoso en su huida, mientras se ponía en paralelo en contacto con su teléfono móvil con la Policía, que lo detuvo en los alrededores de la Columna de la Victoria, en el parque del Tiergarten.



En el atentado murieron doce personas, entre ellas un ciudadano polaco, al parecer el conductor habitual del camión, quien falleció a consecuencia de un disparo, según el ministro.