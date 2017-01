"Vamos a iniciar las clases el 23 de febrero, como está establecido. Se tendrán todas las previsiones necesarias. Si van a la huelga tienen que informar en qué puntos van a realizar las protestas. Igual están obligados a cumplir con el servicio público", explicó el funcionario.





Dijo que desde el Ministerio están buscando una solución ante el conflicto y que las clases no se verán afectadas, debido a que existen 80.000 docentes dentro del sistema. Comentó que adelantarse y hablar de una huelga ahora no es positivo, entendiendo que podrían llegar a un acuerdo.





"Estamos buscando que los niños no sean víctima de los problemas entre los mayores. Los niños tienen que empezar las clases sin perjuicio para nadie. Las clases van a iniciar. Se tiene que analizar en qué medida realmente puede afectar una huelga al sistema educativo. Lo que sí estamos seguro es que vamos a hacer lo imposible para que la situación no pase a mayores", comentó en contacto con la 970 AM.





"Propusimos que en vez de tener un 15%, como piden desde julio, tengan un aumento ya desde marzo del 7.7%. Se tendría todo el año el importe y esto sería superior incluso", detalló.





Los docentes decidieron ir a la huelga tras aprobarse el veto total al Presupuesto 2017. De un aumento de al menos el 20% lograron incrementos diferenciados para cada nivel o cargo que como máximo, llegaban al 15%.





Pero con el veto del Poder Ejecutivo el salario de los maestros permanecerá igual que el 2016, sin ningún porcentaje de crecimiento.