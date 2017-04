Existe una larga lista que fue descubierta en el Archivo del Terror, que en su momento fue publicada parcialmente, pero posteriormente fue "clasificada".

Para muchos historiadores y luchadores por los derechos humanos de aquella época de represión, se debe dar a conocer, principalmente a los más jóvenes, quiénes eran aquellas personas que estaban al servicio de la Policía Nacional o directamente del gobierno de Alfredo Stroessner, y cuáles eran sus funciones.

Para la historiadora y propulsora del Museo de la Justicia del Centro de Documentación y Archivo del Poder Judicial, Margarita Durán, sería importante dar a conocer los nombres de estas personas, sobre todo para una sanción moral, que sean juzgados por un tribunal ético por haber sido causantes de muchas prisiones injustas de personas inocentes, de mujeres, de niños que en su mayoría posteriormente desaparecieron.

"Para mí que la lista debería publicarse; es una generación que ya pasó. Capaz que todos ya murieron, y para que todo esto no vuelva a repetirse en el futuro", mencionó Durán.

En otro momento, la historiadora manifestó que los pyrague en ese momento creyeron que estaban haciendo un bien, pero, sin embargo, sembraban el terror, el miedo, la autoprisión para muchas personas.

Por su parte, para el otro historiador, Alfredo Boccia Paz, los nombres de los pyrague ya se habían publicado en su momento; durante mucho tiempo se tuvo acceso a la larga lista. Inclusive se publicaron fotos; fueron los documentos más buscados por los periodistas de aquel tiempo y más de uno salió desilusionado al no encontrar gente conocida; en su mayoría eran personas desconocidas las que integraban la lista, gente común y corriente, no eran datos reveladores.

"Para mí que se tuvo una prudencia tardía para dejar de publicar los nombres de estos agentes confidenciales. Desde la Constituyente del 92 se había prohíbido, ya que se ingresaba al derecho de la intimidad", mencionó el investigador.

De acuerdo a Boccia Paz, en esa época fue una decepción, ya que los periodistas e investigadores buscaban a gente del mismo entorno del dictador Stroessner, pero nada de eso ocurrió.

"Si se llega a publicar otra vez, no va a pasar nada, no está escrito en ninguna ley sobre su prohibición de publicar, pero sí puedo asegurarte que Rosa Palau no tiene la más mínima intención de encubrimiento", expresó Boccia.

Ambos historiadores son de la idea de dar a conocer lo que fue la historia de la dictadura stronista, ya que muchos ya no saben de estas cosas. Además, hay otros aspectos de ese régimen que también se deben dar a conocer con nombres y apellidos y con muchos más datos.