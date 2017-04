El mismo solamente conversó con un medio de prensa y evitó hablar con otros, alegando que lo haría hoy.

Mencionó la posibilidad de citar al ministro del Interior o al comandante de la Policía para pedir informes.

“Es lamentable cómo un comando internacional se esté manejando a sus anchas en territorio nacional, con una logística, una infraestructura y una planificación realmente de película”, manifestó el disidente Arnoldo Wiens.

Refirió que “los círculos supuestamente afectados o vinculados con el narcotráfico están ganando preponderancia”.

“Hemos visto nuestras fuerzas de seguridad sobrepasadas, a la ciudadanía en una situación de pánico y desesperación”, comentó.

“Ojalá que realmente podamos recomponer las fuerzas de seguridad, darles lo que necesitan para enfrentar estos desafíos que no son pequeños. En Brasil hay problemas con este tipo de operativos, pero que pasen la frontera es gravísimo”, consideró.

Alegó que en el Parlamento están abiertos a apoyar al Ministerio del Interior en todo lo que exige para poder enfrentar “este gran desafío”.

Su colega Blanca Ovelar coincidió con él comparando el megaasalto con las películas policiales. Sostuvo que se trata de un desafío al Estado y sobre todo a sus mecanismos de seguridad y de inteligencia.

“El Estado tiene una agencia de inteligencia que todavía no funciona. Realmente es una interpelación a quienes administran el Estado”, dijo.

Considera que se debe replantear profundamente un sistema de seguridad y sobre todo de inteligencia, alegando que falta mayor coordinación y que no funcionen como departamentos estancos.

“No hay política de Estado que tenga que anticipar lo que va a suceder. Esto tiene un mecanismo de lucha”, refirió.

“El crimen organizado no tiene patria, no se detiene en la frontera, no tiene pasaporte y usa la Triple Frontera para facilitar el escape”, manifestó.

Agregó además que tiene recursos ilimitados ya que está solventado por actividades ilícitas y criminales.

“El Estado tiene que tener capacidad y sobre todo la falla fundamental está en la inteligencia”, consideró.

“El crimen opera en la sombra y hay formas de saber. Los Estados funcionan así. En ese sentido estamos muy atrasados”, concluyó la senadora.

llama la atención. El disidente Silvio Ovelar consideró preocupante y que debe llamar poderosamente la atención lo ocurrido. “Evidentemente las fuerzas de seguridad han sido totalmente rebasadas. Si hacemos análisis de lo acontecido, nos damos cuenta que estamos absolutamente indefensos. Un grupo bien armado puede hacer lo que quiere en el país”, refirió. “Ellos se adueñaron de una ciudad, hicieron lo que quisieron y las fuerzas del orden público reconocieron que han sido sobrepasados. Se mostraron impotentes”, criticó. A su criterio, amerita una serena reflexión. “En materia de seguridad hasta tendríamos que dejar de lado todo planteamiento político y sentarnos si es que el Ejecutivo con mayor humildad asume sus debilidades y la incapacidad de enfrentar al crimen organizado, y ver qué hacer todos juntos”, sugirió.