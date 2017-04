Orquesta Sinfónica Nacional ofrece una gran gala lírica

“Me gusta mucho dirigir esta orquesta porque veo a los instrumentistas concentrados, y mucho tiempo con una actitud muy positiva. Pienso que deben estar muy bien guiados porque el sonido de la orquesta es dúctil, redondo, muy limpio”, refiere el director invitado.

“Vamos a escuchar una selección enorme de fragmentos de ópera”, agrega. Justamente, la orquesta interpreta la obertura y el aria Der hölle Rache, de La flauta mágica de Mozart; Piangete Voi (Anna Bolena) y Una furtiva lágrima (L’elisir d’amore), de Gaetano Donizetti; Intermezzo sinfónico, del melodrama Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni; y Canción de la luna, de Rusalka, de Antonín Dvorák.

Más obras. Además, Juan Casasbellas indica que se escucharán arias de dos óperas de Giacomo Puccini: Un bel di vedremo, de Madame Butterfly; y O mio babbino caro, de Gianni Schicchi.

Por si fuera poco, también se podrá disfrutar de fragmentos de zarzuelas, como El que tú esperas, de Corochiré, de Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane; y el aria de la zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal, titulada No puede ser; entre otras arias.

“Los instrumentistas son muy serios y muy entregados al trabajo: un lujo para cualquier director. El nivel es muy bueno. Me quedé sorprendido muy gratamente, no porque no esperara eso, pero siempre alegra ver a un grupo de personas, mayoritariamente jóvenes, que tocan con tan buen gusto, con tanta precisión y musicalidad. Es una orquesta de muchos talentos”, afirma el director argentino.