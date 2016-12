Olimpia aseguró a Fernando Giménez

"La verdad que siento mucho orgullo, porque es un sueño hecho realidad. Cuando de chiquito uno empieza a jugar al fútbol, el sueño es llegar a un equipo grande y ahora me tocó a mí esta fortuna", comenzó diciendo Fernando Giménez.

El jugador recordó que por copas (Libertadores y Sudamericana) le tocó jugar varias veces ante Olimpia, duelos donde se destacó y que seguro ese rendimiento hizo que la directiva franjeada se fijara en él para reforzar el equipo.

"Hace varios años que se maneja la posibilidad de venir al club y por diferentes motivos no se dio. Por suerte esta vez se pudo llegar a un acuerdo total", apuntó Giménez.

gran apoyo. "La hinchada del Olimpia es un jugador más. Uno de los motivos por los que estoy en esta institución es por eso. Sé cómo es la hinchada de Olimpia, antes la tenía en contra y ahora por suerte la voy a poder disfrutar. Juntos, jugadores e hinchas, podemos lograr muchas cosas", destacó.

Viendo el plantel actual, la ausencia de un lateral izquierdo es clara y el Vikingo sería una opción para esa posición. Sobre el punto manifestó: "Mi posición natural es volante por izquierda. Pero cuando llegué al Emelec me pusieron como lateral izquierdo, carrilero por izquierda, volante central y hasta de número nueve jugué. Así que no voy a tener problemas de jugar como lateral izquierdo si el entrenador me lo pide".

SU OBSESIÓN. Consultado sobre cuál será su principal objetivo desde el momento en que se ponga la camiseta de la franja negra, Giménez fue claro: "La Copa Libertadores es algo pendiente para mí. La institución ya saboreó esa sensación en tres ocasiones, una sensación que debe ser muy linda y yo la quiero experimentar nuevamente con el Olimpia".