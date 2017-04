Según Zacarías, en el 2018 "se le va a extrañar mucho a Cartes", el presidente, a su criterio, tenía "todo" para conseguir modificar la Constitución Nacional (que prohíbe la reelección ) y ganar en las elecciones presidenciales otra vez.





"Se perdió la oportunidad de elegir a uno de los mejores presidentes de la historia. Ahora, a mi criterio, la enmienda como partido ya no nos interesa sin él", dijo en contacto con la 1020 AM.





Sostuvo que no sabe la decisión que tomará con respecto a la enmienda la Asociación Nacional Republicana (ANR) pero que, pese a lo que muchos piensan, la postura de Cartes es "1000% real".





"El presidente promete que ya no va a ser candidato en el 2018, ante esto, va a ser, es ridículo que sigamos insistiendo. Ya no tenemos motivación hacia la enmienda porque no tenemos candidato que nos interese", detalló.





"Este Gobierno hizo muchas cosas, vamos a extrañarle mucho en el 2018", finalizó diciendo el referente político de Ciudad del Este.





Detalles





Este lunes, por medio de un comunicado oficial, el presidente de la República, Horacio Cartes, renunció a su candidatura para el 2018; año de elecciones presidenciales. Pese a esto, la enmienda impulsada por su "primer anillo" sigue vigente, generando crispación en el Congreso. Diputados pidió esperar 22 días antes de definir qué pasará con la propuesta presentada por 25 senadores aliados tras una reunión "irregular", afirman.