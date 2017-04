La visita de Ariotti se dio coincidentemente en momentos en que Cartes también se reunía con su primer anillo de asesores políticos, como Lilian Samaniego, Javier Zacarías Irún, Óscar González Daher y Emilio Tiky Cubas, consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Precisamente fue este último quien advirtió de la visita del nuncio. Sostuvo que a su llegada a la residencia presidencial, Ariotti y Cartes se apartaron y dialogaron por varios minutos a solas.

“Sé que la Iglesia está buscando que participen todos del diálogo. El presidente está en condiciones de acudir a toda mesa de diálogo sea donde fuere. Él no tiene problema. Es momento de conversar para construir. Él va a ir donde se le llame y más si es pedido de la Iglesia. Nosotros estábamos hablando con el presidente, pero luego él se levantó y se fue a hablar con el nuncio, y la Iglesia no quiere que se use Semana Santa con fines políticos y que la gente, en vez de estar con la familia y en paz, esté alterada”, expresó Cubas.

Según el consejero de la EBY, el presidente Cartes les había señalado que es mejor que durante la Semana Santa no se insista con el proyecto de la enmienda, ya que ello crisparía aún más el ambiente.

El nuncio apostólico no permitió fotografiarse con el mandatario y tampoco quiso brindar declaraciones a los medios de prensa.

PEDIDO DEL PAPA. La sorpresiva visita de Ariotti se da justo días después del pedido del papa Francisco, quien durante su misa del domingo pasado solicitó encontrar una solución política a la crisis que vive nuestro país.

La iniciativa lo hizo el Santo Padre, quien además exteriorizó su cariño hacia nuestro país, durante el Ángelus que rezó en la ciudad italiana de Carpi.

Inmediatamente después de este pedido, Cartes llamó a una mesa de diálogo a representantes de los partidos de oposición, a los titulares del Congreso, con intermediación de la Iglesia Católica.

“Valoro inmensamente que Su Santidad siga con atención los eventos de mi patria y comparto su convicción de que la violencia jamás puede ser un camino para construir lo bueno. Las soluciones políticas deben darse dentro del marco institucional”, rezaba la carta del mandatario a Su Santidad.

La invitación fue aceptada, y la reunión se realizó el miércoles pasado en horas de la mañana.

No obstante, la misma no arrojó resultados positivos debido a la postura de los oficialistas de no dar el brazo a torcer y persistir en el proyecto de enmienda constitucional.

Ante esto, los representantes del Senado y de los partidos de oposición decidieron dar un paso atrás y se retiraron de la mesa de diálogo, por lo que el panorama se volvió aún mucho más complicado, ya que las movilizaciones continúan no solo en la capital, sino en varias ciudades del interior. Incluso se registraron conatos de violencia.