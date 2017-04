Duarte Frutos, quien quiere pugnar en las internas de diciembre próximo por un lugar en el Senado, recordó que él fue habilitado por la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia y que fue el más votado por la voluntad popular en las elecciones del 2008, pero igual no le dejaron ocupar su banca y ejercer el cargo de senador.

“No me dieron cuórum en el Senado. La cuestión jurídica es una discusión resuelta. El problema fue político y ese mimo riesgo puede correr el presidente Cartes”, dijo, saliendo al paso de los juristas que señalan que un ex presidente no puede candidatarse para senador activo siendo que ya es senador vitalicio según la Carta Magna.

El ex mandatario, tras ser electo en el 2008, se presentó tres veces ante el Senado para jurar y asumir, pero un sector de los colorados y del luguismo no le permitió.

Nicanor ironizó sobre las versiones que decían en el 2008 que él buscaba fueros solo para no ir a prisión.

“Tanto fue el miedo que tenía Nicanor de parar en la cárcel que al no permitirle un grupito de senadores jurar como senador electo renunció por nota a la senaduría vitalicia y a su fuero. (Andrés) Rodríguez murió con su fuero y (Juan Carlos) Wasmosy sigue con fuero”, declaró.

Alegó que la senaduría vitalicia fue para darle inmunidad al general Rodríguez “y calmarle al no lograr que la Constituyente del 92 incorporara la reelección”.

renuncia. El ex mandatario expresó que ser senador vitalicio exige juramento por el Senado y “Nicanor renunció a la senaduría vitalicia y es un ex presidente sin fueros, por eso Wasmosy es el único que se fue rápido a jurar para senador vitalicio y cubrirse con el fuero de este cargo honorífico”, sentenció. Recordó que el 25 de agosto de 2008 renunció por nota dirigida al Senado a la senaduría vitalicia, “un cargo sin ningún valor que no puede mutilar derechos políticos y al que se puede renunciar por ser honorífico”.

Se reafirmó en que él no ocupó su banca por mezquindad política y que muchos de los senadores que hoy se presentan como demócratas usurparon sus bancas “y les hicieron jurar a dos senadores truchos, no electos ni proclamados, como Alberto Grillón y Jorge Céspedes”, subrayó.

Céspedes había asumido en reemplazo de Nicanor y Grillón juró en vez de Rafael Filizzola cuando este renunció a su banca para ser ministro del Interior de Lugo.