Sarah Clark dijo que le venía muy bien el dinero para pagar las cuentas en momentos en que su prometido no puede trabajar debido a una cirugía en la rodilla, además de que ella no recibirá remuneración del trabajo cuando sea el parto y nazca su bebé.



"Uno siempre escucha que estas cosas pasan, pero no espera recibirlas", dijo al canal CNN la mujer, que está a punto de dar a luz a Rosalie.



Clark dijo que había hablado varias veces con su benefactora, que había ido varias veces al restaurante y también está embarazada.



A la cuenta de la comida, por 61 dólares, la clienta agregó los 900 dólares.