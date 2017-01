Benjamín Fernández Bogado – www.benjaminfernandezbogado.wordpress.com

Es cierto. No es ninguna novedad la larga tradición cívica de los muertos en los comicios paraguayos. Votaron y por lo que vemos seguirán siendo tan entusiastas mientras existan políticos vivos que los resuciten, incluso para cambiar ilegalmente la Constitución. Como no pueden objetar la pertinencia o no de la enmienda porque están muertos, los vivos tienen distintos pretextos. Desde que los infiltrados del bando opositor hicieron el trabajo sucio dejándolos en ridículo luego de haber presentado de manera orgullosa y con uniformes blancos más de 300.000 firmas peticionando lo imposible hasta el argumento de que lo hicieron mal por entusiastas. Todo mal en definitiva.