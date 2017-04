Muere destacado cineasta Jonathan Demme

El drama sobre el sida Philadelphia, protagonizado por Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas, figura entre sus trabajos más recordados, al igual que el thriller El embajador del miedo (donde repetía con Washington) y la romántica La boda de Rachel, con Anne Hathaway.

Su carrera como cineasta arrancó a comienzos de la década de 1970 con la cinta Angels Hard as They Come, una producción de Roger Corman, aunque los trabajos que realmente le colocaron en el radar de Hollywood llegaron en los 80 con Melvin y Howard; Swing Shift, con Kurt Russell y Goldie Hawn; y las comedias Fin de semana salvaje, con Jeff Daniels y Melanie Griffith, y Casada con la mafia, con Michelle Pfeiffer y Alec Baldwin.

La punta de lanza de su carrera se dio a comienzos de los 90, cuando encadenó El silencio de los inocentes (Oscar a la mejor película, al mejor actor –Anthony Hopkins– y la mejor actriz –Jodie Foster–, entre otros) y Philadelphia (Oscar para Tom Hanks y para Bruce Springsteen a la mejor canción original).

Recientemente, Demme dirigió a Meryl Streep en la comedia Ricki and the Flash (2015) y se puso tras las cámaras en el concierto documental Justin Timberlake + The Tennessee Kids (2016). EFE