Miss Canadá, reina más allá de las tallas

El cambio. Desde que empezó a subir sus medidas Siera hizo partícipe de su cambio a sus seguidores en las redes sociales. “Soy segura y es lo que me hace bella. Cuando me dicen floja, gorda y mediocre, pienso en lo que les están diciendo a las mujeres del mundo. Miss Universo es una organización construida en la base de la inclusión y diversidad. No es más el concurso de belleza que solía ser. La misión de Miss Universo es proveer las herramientas a las mujeres para alcanzar lo mejor de ellas mismas y usar esas habilidades para que les sirva a otros. Es exactamente lo que estoy haciendo y no me derribará la negatividad superficial. De hecho, eso solo alimenta mi fuego de seguir trabajando en una plataforma que evidentemente necesita progreso. El viaje apenas ha empezado. Esto es de lo que se trata Miss Universo, impactar en las vidas de todo el mundo y hacer que el impacto dure”, aseguró Siera.