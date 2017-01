El ministro del Interior, Tadeo Rojas, pidió disculpas hoy tras las polémicas declaraciones que realizó este martes y manifestó "que hace oficina de 6 a 22.00, sin distraerse en su misión".

"Como ministro qué puedo hacer, ¿usted quiere que me ponga un chaleco (antibalas) y me vaye (sic) con un arma y me pasee por la calle?, esa no es la tarea del ministro", expresó Rojas a periodistas al ser consultado sobre el ataque ocurrido contra dos adolescentes en la colonia Río Verde de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro.