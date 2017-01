Más de mil muertos y 296 menores firmaron planillas pro enmienda

Luis Alberto Mauro, asesor técnico de la institución, explicó que esto quiere decir que los datos no coinciden con el número de cédula de los firmantes y sus registros.

No obstante, aclaró que eso no significa que las firmas que están en las planillas no sean falsas.

A la vez, explicó que entre estos 69.000 casos se encontraban nombres de difuntos, menores de edad, datos incompletos, no registrados, condenados, etcétera.

Según el reporte del TSJE, un 19% de las firmas presentadas por la ANR tienen alguna inconsistencia.

"Nosotros no emitimos juicios de valores. Eso le corresponde al Parlamento. Son ellos quienes pueden rechazar. Nosotros hacemos un acto administrativo para ver si estas personas figuran en nuestros registros", sostuvo el asesor.

Unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residentes en el extranjero, 163 condenados (presos), 296 menores y 59 inscripciones inhabilitadas.

Estos datos fueron proveídos por el TSJE tras un cruzamiento con el Registro Cívico Permanente.

Mauro adelantó que la Justicia Electoral entregará al Ministerio Público este informe para que prosiga con las investigaciones.

"Entregaremos a la Fiscalía estos documentos", recalcó.

Entrega. Las planillas fueron devueltas al apoderado de la ANR, Wildo Almirón, en acto público y ante la prensa.

"Hay 293.000 firmas válidas que merecen un respeto y se está manchando esto", señaló algo ofuscado el apoderado general de la ANR cuando se retiraba del TSJE.

Sostuvo que su partido puede saber quiénes son los responsables de las firmas falsificadas, entre otros casos irregulares.

Alegó que aguardarán la indagación de los organismos del Estado para anunciar las medidas.

Buscador. El director de Informática del TSJE, Fausto von Streber, por su parte, contó que los ciudadanos pueden consultar si figuran en las planillas ingresando a la página web de la institución www.tsje.gov.py y usando un buscador.

Aclaró a la ciudadanía que por el congestionamiento, puede que la página de consulta colapse, lo que finalmente ocurrió ayer en horas de la tarde, pero por pocos minutos.

En el sitio, los interesados podrán llenar con su número de cédula de identidad, completar los dígitos de seguridad que indica y más abajo el sistema le proporcionará la información que está buscando.

Indicó que el procedimiento informático se realizó en forma conjunta con el Departamento de Identificaciones y el Registro Cívico para cotejar los números de cédula de identidad de las personas inscriptas, cuyos nombres figuran en las planillas.