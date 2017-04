Marito anuncia que creará su partido si lo echan de la ANR

“Nosotros no podemos dejar de evaluar y construir un camino alternativo en caso de que la sanción prospere. Yo voy a ser candidato a presidente dentro o fuera del partido, si es fuera del partido es porque me echan”, aseveró.

Marito mencionó esa alternativa ya que según los senadores de su movimiento, lo más probable es que la expulsión o suspensión de un año se pueda dar pocos meses antes de las internas, cuando ya no tengan alternativas.

“Nos van a suspender cuando ya no tengamos capacidad de reacción, yo no me voy a quedar de brazos cruzados ante esa posibilidad”, expresó el legislador colorado.

“Yo quiero tener una alternativa legal y constitucional, aunque no nos guste”, agregó el disidente.

Indicó que lastimosamente hay gente que está cerca del presidente y que le sugiere que esta es la oportunidad de sancionar a los disidentes. “Esta es nuestra oportunidad, ya que ellos nos cagaron, le dicen al presidente”, aseguró Marito.

El Tribunal de Conducta de la ANR tendrá en sus manos la posibilidad de expulsar a Marito y a otros legisladores del Partido Colorado. En cuanto a los disidentes, que son miembros de la Junta de Gobierno, como el senador Juan Carlos Galaverna, será una convención la que deberá decidir.