Mal estado de taxis en Villarrica motiva quejas de usuarios

Varios usuarios del servicio de taxis de Villarrica, capital del Departamento del Guairá, se quejaron del estado en que se encuentran muchas unidades de ese medio de transporte. Además, los conductores circulan a una velocidad poco prudente, según las denuncias existentes.

El comisario retirado Hermes Quintana, director del Departamento de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad, corroboró la preocupación de las personas que recurren a esas prestaciones. Indicó que además de las condiciones indebidas en que se están ciertos vehículos, sus propietarios tampoco cumplen con la disposición que rige en base a una ordenanza vigente.

“Más de la mitad de los taxistas no están acercándose al Municipio para actualizar sus documentaciones, debido a que no cumplen con ciertas normas que deben ser acatadas. Por ejemplo, muchos de ellos no exhiben la lista del costo de los servicios de acuerdo a la distancia a recorrer, como así también de los colores que les identifica, blanco con techo celeste, la numeración de las paradas y del taxi, y el seguro de pasajero al día”, dijo el funcionario municipal.

En relación a la tarifa, resaltó que hay diferencias en el costo entre los mismos taxistas de una misma parada, desatándose de esa manera una competencia desleal entre los mismos. “Unos cobran más y otros menos”, subrayó.

Debido a la exigencia implementada por la Dirección, no todos los taxistas se acercan para cumplir con los requisitos necesarios que les habilita para prestar el servicio. Ante esa desidia demostrada, el gremio de los trabajadores del volante ya ha sido notificado con el propósito de recomendar el acatamiento de las resoluciones.

Quintana manifestó que si las reglas tuvieran que cumplirse como corresponde, solamente dos o tres taxistas circularían actualmente en la comunidad, ya que nadie se rige por ninguna reglamentación.

En las adyacencias de la terminal de ómnibus se encuentran dos paradas de taxis. Algunas de las unidades ocupan inclusive parte del predio de la Terminal, impidiendo una buena circulación de los pasajeros.