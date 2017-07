Madres solteras exigen sus viviendas

En Santa Rosa, Misiones, se construyeron 60 viviendas para madres solteras a través de la Senavitat, y ya están listas para ser habitadas, ya que poseen energía eléctrica y servicio de agua potable, incluso, desde hace un mes se entregaron los títulos a las propietarias.

Lamentablemente solo cinco familias recibieron las llaves, “para cuidar que no se robe nada de las otras viviendas”, según dijeron las autoridades, pero el argumento no convence a las beneficiarias. “No sabemos si la entrega es por sorteo, nuestra situación económica está muy difícil y nos vendría muy bien que nos entreguen ya, para que esa plata que usamos para pagar alquiler usemos para alimentar a nuestros hijos y pagar nuestras cuentas”, expresó Gladys Mesrob, una de las beneficiarias.

“Algunas casas ya se construyeron hace un año y al estar deshabitadas se vuelven a destruir, se llenan de humedad y estamos preocupadas, queremos nuestra casa con urgencia”, indicó Mabel Cabral, otra de las beneficiarias.

Por otro lado mencionaron que una de las excusas por las cuales aún no se entregan las viviendas es porque no se termina el empedrado. Las beneficiarias mencionan que falta que el Municipio controle a sus trabajadores porque son muchos y no trabajan como deben y nadie les controla. “Se la pasan tomando tereré, o piropeando a las mujeres”, agregó Mesrob.

Ministra. Por su parte, Cesarina Barreto, coordinadora del servicio de asistencia técnica de Senavitat, explicó que están esperando que la ministra Soledad Núñez vuelva de viaje esta semana, para que fije la fecha y entregue personalmente la llave a las madres.

“Esas cinco personas entraron para cuidar las viviendas una en cada manzana, no hay ninguna vivienda con humedad ellas no saben nomás por eso dicen eso, ya está terminado, solo espero el aviso de la ministra para entregarles, ellas saben bien, les pasé esa información”, manifestó la funcionaria, quien mencionó no recordar el costo de las viviendas.