Maros Fariña, abogado de Lugo, considera que la resolución fue una "aberración jurídica" y que los componentes de la institución electoral se extralimitaron en sus atribuciones al declarar que Lugo no está habilitado a presentar su candidatura. Aseguró a los medios de comunicación que no tienen intenciones de solicitar la certeza constitucional porque están seguros de que su representado está habilitado para competir en los próximo comicios. "La Constitución Nacional es clara, habla de presidente y vicepresidente actuales. Quiere decir que Fernando Lugo está habilitado", afirmó.





Los representantes del luguismo también sostienen que la postura del TSJE "fue más política que jurídica" y que la posición busca poner barrera al proyecto de Lugo, que supuestamente va creciendo en simpatía ante el electorado.





El interés del actual senador es conocer el fallo de la Corte en torno a su inhabilidad o no para ser candidato.





El artículo 229 de la Constitución expresa que: "El presidente de la República y el vicepresidente duran cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones (...) No podrán ser reelectos en ningún caso".





No obstante, el luguismo reiteró en varias ocasiones que la inhabilidad dispuesta en la Constitución no le alcanza al ex obispo, porque él es senador activo y que la inhabilidad es para el actual presidente y vicepresidente de la República; es decir, Horacio Cartes y Juan Afara, respectivamente.





El punto que sostiene la defensa de Lugo es que, al haber jurado como senador activo en 2013, él tiene las mismas habilidades que sus demás colegas de presentar su candidatura a presidente en 2018.