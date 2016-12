Lugo presenta hoy en la Corte acción de inconstitucionalidad

Marcos Fariña, abogado de Lugo, anunció que hoy, a las 11.00 horas, presentarán la referida acción ante la Corte.

Anticipó que ultimaron los detalles del documento el fin de semana y que la acción responde principalmente al fallo del TSJE, “que fue una aberración jurídica”.

Para Fariña y los exponentes del luguismo, el TSJE se extralimitó en sus atribuciones al declarar que Lugo no está habilitado a presentar su candidatura a presidente en 2018, que no era el tema del litigio.

De hecho, sostienen que la postura del TSJE fue más política que jurídica y que la posición busca poner barrera al proyecto de Lugo, que supuestamente va creciendo en simpatía ante el electorado.

La senadora Esperanza Martínez reclamó al TSJE el hecho de haber “tomado atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, única institución habilitada para interpretar la Constitución Nacional”.

Para Martínez, el ex presidente Lugo se ve obligado a recurrir a la Corte en vista de que fue la ANR la que precipitó con su demanda este escenario político, que debía producirse recién cuando Lugo inscriba su candidatura.

“Nosotros no fuimos los que ocasionamos esto, fue la ANR, que no esperó siquiera que el senador inscriba su candidatura. Allí sí se esperaba alguna objeción o impugnación, pero se precipitaron los acontecimientos”, señaló.

DECISIVA. El interés de Lugo en conocer el fallo de la Corte en torno a su inhabilidad o no para ser candidato fue varias veces reconocido por el propio senador.

El artículo 229 de la Constitución expresa que : “El presidente de la República y el vicepresidente duran cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones (…) No podrán ser reelectos en ningún caso”.

No obstante, el luguismo ha reiterado en varias ocasiones que la inhabilidad dispuesta en la Constitución no le alcanza al ex obispo, porque él es senador activo y que la inhabilidad es para el actual presidente y vicepresidente de la República; es decir, Horacio Cartes y Juan Afara, respectivamente.

El punto que sostiene la defensa de Lugo es que al haber jurado como senador activo en 2013, él tiene las mismas habilidades que sus demás colegas de presentar su candidatura a presidente en 2018.

otra vía. Mientras la vía judicial tiene atento por un lado al luguismo, la figura de la enmienda para habilitar la reelección también tiene la atención del luguismo, al decir de los propios senadores.