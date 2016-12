“Muchas veces me mataron, muchas veces me morí, a mi propio entierro fui y ahora estoy aquí resucitando”, leyó el senador Fernando Lugo recordando así un poema, y argumentando con esto que la intención es enterrar al Frente Guasu y a su candidatura.

“Creo que esto empieza hace mucho tiempo. Una parte del capítulo termina ahora. En referencia a la denuncia de propaganda prohibida comenzó en el 2006, 2007. No siendo candidato he tenido 600 reuniones con la ciudadanía”, recordó el ex obispo durante una conferencia de prensa que dio ayer con su equipo político y jurídico.