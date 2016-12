Los hinchas quieren saber

–¿Soñás con levantar la primera copa internacional de Cerro?

–Es el sueño y objetivo de todos. Este año estuvimos muy cerca en la Sudamericana y es la gran deuda del club y al plantel que le toque es algo que se le va a exigir.

–¿Volverías a Olimpia?

–Ahora mismo no.

–¿Qué es lo más duro que viviste como futbolista?

–La eliminación contra el Atlético Nacional en la Sudamericana y cuando perdimos la final con el O’Higgins contra la U de Chile.

–¿Un gol que hasta ahora seguís gritando?

–El gol que hice con O’Higgins en la final ante la U de Chile y el de Cecilio ante Santa Fe, el 4-1 que valió la clasificación.

–¿Gol en contra que sufrís?

–El que metí en el clásico.

–En PlayStation, equipo de fútbol y contra quién jugás.

–Juego con el Bayern Munich, no me gusta el Barça o el Real, y en la concentración juego contra Chelo Estigarribia y Pablo Veláquez. A ambos los tengo de hijos. A los más chicos es más difícil ganarles, porque no hacen nada y se pasan jugando todo el día.

–El o los técnicos que más te marcaron en tu carrera.

–Eduardo Berizzo en O’Higgins y Gustavo Costas en Olimpia, porque me dio continuidad siendo muy joven.