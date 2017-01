Juan Orué, secretario general del gremio, resaltó que en este momento López Moreira está priorizando sus negocios particulares a costa del Estado, antes que dar soluciones a la preocupación energética de la ciudadanía.

Fue durante una conferencia de prensa que realizó ayer el gremio, donde además el sindicato manifestó su preocupación respecto al nuevo incendio que se registró en las instalaciones de la estatal, esta vez en la subestación de Tres Bocas. Afirmaron que esto ocurrió justamente por la falta de inversiones.

"Absolutamente no vemos una determinación de este señor (López Moreira) de preocuparse en la dificultad que está atravesando la ANDE y la búsqueda de una solución. Lo primero que vemos es que lo único que le importa es hacer negocios particulares con el Estado, reasegurar sus negocios particulares, sin importarle absolutamente el interés nacional. Eso es un despropósito demasiado grande", aseveró Orué.

Continuó: "Con bombos y platillos el presidente Cartes lanzó la política energética del país, a través de un decreto, y designó como coordinador a Juan Carlos López Moreira. Hasta este momento con esa designación no hubo ningún avance. Nosotros cuestionamos y repudiamos la actitud del nuevo coordinador de la Política Energética, de la cual no se escapa ANDE", agregó.

NO HUBO AVANCES. Orué resaltó además que en los más de tres años del Gobierno de Cartes no hubo ninguna mejora en la ANDE, ni tampoco hay intenciones de mejorar. Culpó al presidente del ente, Víctor Romero, del sufrimiento que padece la ciudadanía cada vez que llega el verano por los cortes repentinos. Reiteró que si no es capaz de solucionar los problemas debe dar un paso al costado. "No hay voluntad del presidente de la ANDE para cambiar a una política que ayude a la ANDE. El que está pagando los platos rotos es el usuario. Si el presidente de la ANDE no es capaz de persuadir en la instancia de decisiones a conseguir las herramientas que requiere la ANDE, que dé un paso al costado", enfatizó.

El sindicalista también resaltó que la precarización de la ANDE tiene un trasfondo de privatización. "El pueblo y Sitrande no permitirá una privatización", advirtió.

Asimismo, refirió que actualmente hay una falta de recursos humanos en el ente, por lo que los funcionarios no pueden atender en forma los reclamos. "En los noventa, cuando la ANDE era eficiente, un trabajador atendía 137 usuarios. Ahora cada trabajador atiende 360 usuarios", lamentó.

Por último, denunció que las principales multinacionales que consumen la mayor parte de la energía de la estatal no pagan lo que corresponde, por lo que no se están cubriendo los costos. Explicó que a la ANDE le cuesta G. 239 (por cada kilowatt-hora) para entregar la energía a los grandes usuarios, pero las empresas están pagando de G. 135 a G. 180 por kw, dependiendo de la localidad.