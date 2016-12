“Licencia previa con cemento no afecta”

“Creo que no afecta tanto porque hoy no estamos sintiendo una falta de cemento; entendemos que la INC ha invertido bien en sus equipamientos que ya están obsoletos, tienen muy buena producción; aparte, tenemos a la cementera Yguazú”, recalcó.

Moreno dijo que la historia cambia en el caso de la importación de las varillas. Señaló que les preocupa el tema del costo del producto.

Apuntó que hay cuatro empresas que importan varillas y tienen las licencias para hacerlo siempre, pero esto no se refleja en un mejor precio para el sector de la construcción.

Señaló que si bien la varilla de Acepar no tiene buen precio y hay que apoyarla como industria nacional; es grande la diferencia de precios que hay con otros mercados.

Como ejemplo refirió que a nivel local el precio está a 930 dólares la tonelada, pero el producto se trae de Turquía a 600 o 650 dólares la tonelada y cuando hay faltante no debería ser mayor el precio.