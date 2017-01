La profe online

Las matemáticas, dolor de cabeza de muchos estudiantes, cargan con la mala fama de ser aburridas, lo que suele convertirse en el primer obstáculo para congeniar con ellas y aprenderlas. Pero como todo tiene solución, existen métodos para hacer que los números nos terminen seduciendo y se vuelvan amigos nuestros.

María López Nery Huerta (23) parece haber encontrado uno de esos caminos. En su canal de YouTube, la Profe María enseña a lidiar con los cálculos matemáticos, encarnando a una docente que, en el medio de una puesta en escena y de una historia, le da un marco divertido al tutorial.

¿Cómo nació la idea? "Un día estaba con una alumna y me dijo que solía ver tutoriales en YouTube, pero que no conseguía entenderlos del todo. Entonces entré a mirarlos y vi que eran muy aburridos. Me pregunté cómo alguien podría aprender así y me dije que yo podría hacer un video que fuera simpático e hiciera que la gente quisiera aprender de otra manera. Así se me ocurrió", relata María.

Siempre con público

La Profe ya tiene experiencia en esto de enfrentar a un auditorio, y no solo desde un escenario teatral, ya que enseña matemáticas en forma particular desde hace cuatro años, y desde hace dos en un colegio.

Apasionada por los números, actualmente estudia Matemáticas y Estadísticas en FACEN y en el pasado fue una nadadora destacada. "Siempre me caractericé por hacer mis clases diferentes a las de los demás. Tampoco las había llevado a la ficción, actuando como lo hago ahora con los videos. Pero siempre lo hacía de una forma un poquito más divertida, porque me encantan las matemáticas", confiesa.

María también tiene el plus de su edad para aumentar su receptividad en el público al que va dirigido y admite que "como soy joven, a lo mejor mis alumnos tienen más afinidad conmigo. Desde el primer día les decía a ellos que iba a hacer que les gustaran las matemáticas. Porque si les agradaban, las iban a entender; y si entendían, les iba a gustar, como un círculo virtuoso".

Hasta ahora María lleva realizados tres videos tutoriales. Uno es sobre las derivadas, que corresponden al tercero de la media; otro se centra en sistemas de ecuaciones, del noveno grado, y el tercero trata sobre expresiones algebraicas racionales, que forman parte del programa de octavo grado.

El equipo de producción y realización de los videos lo conforman solo dos personas, María e Ivo Rehnfeldt. Él graba y edita los videos, y ella actúa, desde luego, acompañada por otros actores que son condiscípulos suyos de teatro. También colaboran otras figuras famosas, como el nadador Renato Prono, protagonista de uno de los videos más recientes.

"La grabación es bastante rápida; lleva tres horas, una mañana. La edición supuestamente nos iba a llevar también una mañana, pero yo soy muy meticulosa y quiero agregarle y quitarle cosas, y entonces nos lleva como seis horas editar el video, en diferentes días. Solemos estar dos horas por día editando", añade la docente.

Lo que María hace a la hora de preparar sus videos es escoger el tema y agregarle una historia, algo que el espectador quiera ver y que lo entretenga. Por ejemplo, en una de las historias, uno de los alumnos tiene una conversación con su madre; en otra, existe una interacción entre la profesora y el alumno.

El objetivo es que el proceso de aprendizaje sea entretenido. Puede ocurrir que uno de los capítulos muestre a la profesora haciendo bullying a su alumnos, pero siempre dentro del personaje y porque la historia lo justifica. En otros casos, la docente suele tomar una personalidad opuesta a la del alumno.

"Si la alumna es tierna, la profesora es más bruta. En uno de los capítulos mostramos a un alumno que viene del interior y con él la profesora se hizo la cheta. Eso es por ahora, después vamos a ir cambiando nuestros tipos de video. Todavía estamos experimentando", agrega.

Programa a seguir

Para desarrollar el plan de temas a enfocar en cada tutorial, María piensa utilizar el contenido de los programas a partir del correspondiente al séptimo grado. "Como esto de los tutoriales se me ocurrió bastante tarde, a fin de año, ahora me estoy enfocando en los febreristas, que generalmente se aplazan en los mismos temas. Le estoy dando prioridad al factoreo. Así que, si se aplazaron, seguro fue en eso", señala.

La profesora asegura que cuando terminen los exámenes extraordinarios se va a enfocar en la malla curricular, por lo que los capítulos van a seguir el desarrollo del programa. La idea, si le da el tiempo, aclara María, es tener diferenciados los planes de cada grado. Así, un alumno del octavo que entre al canal, podrá ir directamente al área que le corresponde, en donde va a encontrar bien ordenado el programa de todo el año.

El mayor obstáculo para que los chicos aprendan matemáticas es que no les gustan y, por ende, no quieren resolver los problemas o los hacen de mala gana. Por eso, cuando después de una clase alguna alumna le dice a María: "Profe, entendí todo y me divertí muchísimo; me encanta", ella confiesa que suena como música para sus oídos.

Ivo y María no están obteniendo alguna ganancia económica con sus videos, al menos por ahora. "Ojalá algún día alguna empresa quiera apostar a esto, porque hasta ahora las respuestas solo fueron positivas. Cuando empecé, pensé en tener como target a adolescentes de colegios, pero me sorprendió mucho recibir mensajes de adultos diciendo que les gustaban mis videos y que les hubiera agradado tener una profesora así", afirma la youtuber.

A María nunca se le ocurrió que podría llegar a combinar las cosas que ama, el arte y los números y los cálculos; y menos que lo haría en beneficio del aprendizaje de sus alumnos y de los que ya dejaron atrás el colegio. Porque para aprender no hay edad y en este caso solo tienen que suscribirse al canal de la Profe María.



Por lo visto

• El canal cuenta actualmente con 367 suscriptores.

• El primer episodio, Derivadas, tuvo más de 900 visualizaciones

a la fecha.

• El capítulo con más visualizaciones es el tutorial de Sistema de ecuaciones, método de reducción, con más de 5.600 reproducciones.