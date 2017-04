La pelea electoral más dura entre los colorados será la puja para el Senado

Entre los sectores que se suman al cartismo y a la disidencia que buscarán pelear en las internas de diciembre próximo por un lugar en la nómina oficial de la ANR para la Cámara Alta se pueden mencionar al movimiento del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y a los sectores que lideran los diputados Cynthia Tarragó y Óscar Tuma, respectivamente.

Dada la dura puja que se vaticina en este escenario, varios legisladores que actualmente ocupan una banca y que pretendían seguir, estarían bajándose de sus pretensiones, como el senador Nelson Aguinagalde, quien lideraría la lista de candidatos a diputados de Alto Paraná al ver disminuidas las chances para el Senado.

El presidente de Diputados, Hugo Velázquez, quien se perfilaba a integrar la nómina para el Senado, decidió optar de vuelta por la Cámara Baja por un tercer periodo.

Desde el oficialismo señalan que el presidente Horacio Cartes peleará por incluir en la nómina al ministro de Salud, Antonio Barrios; al procurador general Roberto Moreno (aunque él lo niegue); a su asesor político y miembro de la Junta de Gobierno, Darío Filártiga; a su asesor jurídico Sergio Godoy, además de Javier o Justo Zacarías Irún. No se descarta que el mismo Cartes sea el que encabece la lista, aunque esta decisión aún no está tomada.

Los actuales senadores Gustavo Alfonso, Óscar González Daher, Derlis Osorio, Víctor Bogado, Juan Darío Monges y Lilian Samaniego también pelearán de vuelta por un curul.

Luis Castiglioni, cuya principal aspiración ahora es conseguir la bendición de Cartes para ser el candidato presidencial por el oficialismo, de no lograr este objetivo buscará de vuelta ocupar una banca.

Disidencia. Desde la disidencia no se escuchan muchos nombres nuevos, salvo el del gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, y del dirigente Roberto González.

Los actuales senadores Enrique Bacchetta, Arnoldo Wiens, Silvio Ovelar, Blanca Ovelar, Juan Carlos Galaverna y Óscar Salomón estarían pugnando de vuelta por este sector para integrar la lista para el Senado.

El vicepresidente Juan Afara también ya está preparado ante una eventual ruptura con Honor Colorado por lo que ya inscribió su movimiento Sumando Colorados para pelear también por un curul.

El vicepresidente es promocionado por un sector de la dirigencia y los diputados para que sea el candidato a presidente de la República del oficialismo, pero Cartes ya le bajó el pulgar atendiendo a que preferiría a Santiago Peña.

Nicanor es otro de los que ya anunciaron que se postulará para el Senado y desde que renunció a su cargo de embajador en Argentina realiza por el país una intensa campaña contra el modelo de gestión de Cartes, contra quien le gustaría competir para la Cámara Alta, según dijo.

El ex mandatario ya había sido elegido senador en el 2018, pero una mayoría coyuntural del Senado no le dejó jurar y no pudo ejercer.